Auch am Donnerstag wechselte der DAX mal wieder mehrfach das Vorzeichen. Ein Ausbruch über 12.700 Punkte wollte dem Leitindex nicht gelingen. Er schloss gestern allerdings im positiven Bereich. Für den DAX ging es um 0,34 Prozent auf 12.676 Punkte nach oben. Marktidee: S&P 500 Der S&P 500 Index bewegt sich seit dem Tief aus dem Jahr 2009 bei 667 Punkten in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Am 26. Januar dieses Jahres markierte er schließlich sein Allzeithoch. Danach kam die eine oder andere Korrekturphase. Seit Anfang Juli kletterte der S&P 500 wieder deutlich nach oben. Jetzt hat er eine massive Widerstandszone erreicht.