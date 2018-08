FRANKFURT (Dow Jones)--Für eine Fluchtbewegung in deutsche Staatsanleihen sorgen die sich verschärfende Spekulationen um die Zahlungsfähigkeit der Türkei. Die türkische Lira fällt auf immer neue Rekordtiefs gegenüber Währungen wie dem US-Dollar und dem Euro. Gleichzeitig knickt der Euro zum Dollar ein, weil Sorgen über hohe Forderungen europäischer Banken an die Türkei kursieren. Vor allem spanische Banken sollen stark engagiert sein. Wie üblich heißt die Lösung der Marktteilnehmer dann "Flucht in deutsche Renten". Die lang laufenden Buxl-Futures springen um 66 Ticks nach oben auf ein neues Zweiwochenhoch.

Ähnliches zeigen die Bund-Futures, die um 36 Ticks auf 162,94 Prozent springen. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,03 Prozent und das Tagestief bei 162,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 54.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 14 Ticks auf 132,24 Prozent.

August 10, 2018 02:48 ET (06:48 GMT)

