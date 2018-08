Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für K+S nach der "drastischen Gewinnwarnung" auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,40 Euro belassen. Die Kali-Preise entwickelten sich aber in die richtige Richtung, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer ersten Reaktion am Freitag./ag/zb

Datum der Analyse: 10.08.2018

dpa-AFX

ISIN DE000KSAG888

