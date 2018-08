Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe im ersten Halbjahr solide abgeschnitten, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zusammen mit der Übernahme von Inmac Wstore habe dies zu einer Aufstockung der Jahresziele geführt. Den französischen Wettbewerber habe er in seinem Bewertungsmodell noch nicht berücksichtigt, so dass es hier noch Spielraum gebe, so Woller./ag/zb Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-08-10/09:28

ISIN: DE0005158703