Der Automobilzulieferer Hella (ISIN: DE000A13SX22) will auf der Hauptversammlung am 28. September 2018 eine Dividende in Höhe von 1,05 Euro je Aktie vorschlagen (Vorjahr: 0,92 Euro je Aktie), wie der Konzern aus dem MDAX am Freitag mitteilte. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 50,85 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,06 Prozent. Der währungsbereinigte Konzernumsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2017/2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...