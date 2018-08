Die Analysten der Baader Bank bleiben bei ihrer Hold-Empfehlung und dem Kursziel von 55,00 Euro für Rosenbauer . Die operative Ergebnisse seien im Einklang mit den Schätzungen, so die Analysten. Das Finanzergebnis habe sich allerdings mit einer Wertminderung im Zusammenhang mit Derivaten verringert, so die Analysten. Sie sehen dies jedoch als einen Nebeneffekt der Restrukturierung des Managements und der Übernahme von Altlasten an. Rosenbauer bekräftigte seine Prognose für 2018, die einen Umsatz von mehr als 900 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von über 5% vorsieht. Das bedeutet, dass Rosenbauer in der zweiten Jahreshälfte deutlich beschleunigen muss, so die Analysten. Sie meinen, dass die Umstrukturierung des Unternehmens Fortschritte zu machen scheint,...

Den vollständigen Artikel lesen ...