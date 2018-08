Am Devisenmarkt hat sich der Kursverfall der türkischen Währung kurz vor dem Wochenende rasant beschleunigt. Am Morgen kam es im Handel mit dem US-Dollar zeitweise zu einem Kurseinbruch um 13,5 Prozent. Der Kurs fiel auf ein neues Rekordtief bei 6,3005 Lira für einen Dollar. Auch im Handel mit dem Euro ging es rasant abwärts und erstmals wurden mehr als sieben Lira für einen Euro gezahlt.

Am Morgen wurden zeitweise 7,2254 Lira für einen Euro gezahlt. Zum Vergleich: Zu Beginn des Jahres waren es nur 4,50 Lira. Im Vormittagshandel konnte sich der Kurs der Lira aber wieder etwas erholen.

Analysten der Landesbank-Baden-Württemberg (LBBW) sprachen von einer Vertrauenskrise, die einen "Abwärtsstrudel" bei der türkischen Lira ausgelöst habe. Anfangs waren noch mangelnde Rechtssicherheit, eine starke Inflation und die Sorgen um die Unabhängigkeit der Zentralbank das Hauptproblem für die türkische Währung. Mittlerweile wird nach Einschätzung der LBBW an den Märkte aber auch die Möglichkeit einer Staatspleite (Default) der Türkei durchgespielt.

Zuletzt sind die Prämien der Kreditausfallversicherungen (CDS) auf türkische Staatspapiere auf mehrjährige Höchststände geklettert. Als Ursache für die jüngste Zuspitzung an den türkischen Finanzmärkten gilt auch die Unsicherheit der Anleger vor der Veröffentlichung eines neuen Wirtschaftsmodells, das der türkische Finanzminister Berat Albayrak an diesem Freitag vorstellen will.

Am Markt waren schon einige Punkte des neuen Wirtschaftsprogramms durchgesickert. Demnach will die türkische Führung ihre Wachstumsprognose offenbar etwas zurücknehmen und die Inflation in den einstelligen Bereich senken. Im Juli hatte die Inflationsrate in der Türkei 16,30 Prozent betragen.

Zeitgleich zu den starken Verlusten der Lira ging es auch mit den Kursen der in US-Dollar ausgegebenen türkischen Staatsanleihen deutlich nach unten. Am Vormittag stieg die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit um 0,33 Prozentpunkte auf 7,88 Prozent. Am Aktienmarkt beruhigte sich die Lage unterdessen schnell. Nach anfänglichen Kursverlusten stabilisierte sich der Markt zuletzt./jkr/jsl/jha/

AXC0094 2018-08-10/09:50