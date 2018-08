Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in den Freitagshandel gestartet. Der SMI bleibt damit nach bereits zwei Minus-Tagen in einer Abwärtstendenz und steuert auch auf Wochensicht auf ein Minus zu. Die Vorgaben aus Übersee waren eher verhalten. Die US-Börsen gaben im Vergleich zum Europa-Handelsschluss etwas nach und auch an den asiatischen Börsen überwiegen die roten Vorzeichen.

Wieder einmal würde bei den Investoren die Furcht vor einer weitere Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China in den Vordergrund treten. Die Spannungen mit Russland und dem Iran bleiben ebenfalls Thema, hiess es. Zudem blieben auch die Turbulenzen an den Währungsmärkten nicht unbeachtet. Thema hier ist insbesondere der Absturz der türkischen Lira, was auch auf Europa und den Bankensektor abstrahlt.

Der Swiss Market Index (SMI) ...

