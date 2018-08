Zürich - Drei Jahre nach dem operativen Start in der Schweiz, in Deutschland und vor mehr als einem Jahr in Österreich tritt das Insurtech wefox in den italienischen Markt ein und setzt damit seine Internationalisierungs-Strategie fort. «Wir wollen weltweit der neue Versicherungsstandard werden. Italien ist für uns ein nächster wichtiger Schritt», sagt Julian Teicke, CEO der wefox Group. Das Insurtech verbindet persönliche Beratung mit modernster App-Technologie und liefert damit Antworten auf die veränderten Bedürfnisse von Kunden, Brokern und Versicherungsgesellschaften. Bislang hat wefox rund eine Viertelmillion Kunden, über 1000 Versicherungsbroker und über 300 Versicherungsgesellschaften gewonnen.

Auch in Italien strebt wefox an, der innovativste Marktplatz für Kunden, Broker und Versicherungen zu werden. «Italien ist für uns vielversprechend, denn auch dort befindet sich der Markt an einem Wendepunkt von einer produktzentrierten zu einer kundenfokussierten Ausrichtung», sagt Julian Teicke. wefox will in Italien den Plattform-Gedanken etablieren und darüber die digitale Transformation für Kunden, Makler und Versicherer gestalten.

Strategische Kooperation

Der bewährten Strategie aus den DACH-Ländern folgend, wird wefox auch in Italien den klassischen Broker in sein Geschäftsmodell integrieren und Old- und New-Economy verbinden, also die Expertise und langjährige Erfahrung ...

