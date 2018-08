Um mehr als zehn Prozent bricht die Lira ein, fällt auf ein neues Rekordtief. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mahnt derweil zur Ruhe.

Die türkische Landeswährung Lira ist trotz Beschwichtigungen von Präsident Recep Tayyip Erdogan im freien Fall. Der Kurs brach am Freitag um mehr als zehn Prozent ab. Ein Dollar kostete rund 6,40 Lira. Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung damit mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt. Die wachsende Einflussnahme von Erdogan auf die Zentralbank beunruhigt internationale Investoren schon seit Monaten. Hinzu kommt der Streit zwischen Washington und Ankara über den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson. Auch Sorgen zur Stabilität der Banken am Bosporus spielen eine Rolle.

Die EZB-Bankenaufseher schauen sich einem Medienbericht zufolge wegen des drastischen Verfalls ...

