Am Ende des zweiten Quartals teilte Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) mit, dass das Unternehmen über 64,56 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln verfügt, außerdem über 46,54 Milliarden US-Dollar an kurzfristigen Anlagen in US-Bonds (die im Wesentlichen als liquide Mittel angesehen werden können). Dies entspricht einer Summe von 111,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar gegenüber der Summe von 108,6 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal entspricht. Das ist natürlich sehr schön, auch wenn es nicht so aussieht, dass Berkshires Bargeldvorrat massiv angewachsen wäre. Hier aber schnell mal ein Überblick darüber, was genau wir über die Cash-Position des Unternehmens wissen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...