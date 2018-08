Rückblick: In den vergangenen Monaten war das Währungspaar EUR/CHF in einer massiven Aufwärtsbewegung von 1,060 CHF bis an den zentralen langfristigen Widerstand bei 1,200 CHF haussiert. Dort stoppte der Höhenflug im Mai und wurde von einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...