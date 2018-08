Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach der Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Markus Mayer sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie für die Markterwartungen an das operative Ergebnis nun einen Korrekturbedarf von 12 Prozent nach unten./ag/men

Datum der Analyse: 10.08.2018

ISIN DE000KSAG888

AXC0099 2018-08-10/10:08