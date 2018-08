China profitiert von seinen niedrigen Gehältern, die Wirtschaft wuchs rasant. Durch die Automatisierung spielen Lohnkosten aber kaum noch eine Rolle. Dadurch drohen heutige Schwellenländer den Anschluss zu verlieren.

Das Land gilt als die Werkbank der Welt: China. Ein riesiger Markt, in dem Firmen aus Europa und Amerika zu günstigen Preisen ihre Produkte fertigen lassen. Die Wirtschaft wuchs auch deshalb so rasant, weil sich China dank niedriger Löhne viele Aufträge sichern konnte. Jahrzehnte zuvor stieg der Wohlstand in Europa durch die Industrialisierung, durch Fortschritte in Technik, Wissenschaft und Forschung.

Ob Europa im 19. Jahrhundert oder die asiatischen Tigerstaaten in den vergangenen Jahrzehnten: Die Konstellationen waren beide Male günstig, um wirtschaftlich wachsen zu können. Für die Staaten, die sich derzeit vom Schwellen- zum Industrieland entwickeln wollen, sind die Vorzeichen ganz andere. Denn niedrige Lohnkosten spielen angesichts der fortschreitenden Automatisierung eine geringere Rolle als noch vor 20 oder 30 Jahren.

Wovon China profitierte, könnte für Länder wie Südafrika, Thailand oder Mexiko zur Wachstumsbremse werden. Denn sie sind zu spät in ihrer Entwicklung und der Abstand zu den Industrienationen droht sich zu vergrößern. "Die Automatisierung macht den Entwicklungsländern einen Strich durch ihre Wachstumsrechnung", sagt Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Sie werden es schwerer haben wirtschaftlich zu wachsen als die Länder, die in den vergangenen Jahrzehnten zu den Schwellenländern zählten." Burkert und seine Kollegen haben analysiert, welche Folgen die Automatisierung für Schwellenländer hat. Die Studienergebnisse liegen der WirtschaftsWoche exklusiv vor.

"Schwellenländer drohen verfrüht zu de-industrialisieren"

