Hannover (www.anleihencheck.de) - Ohne wichtige Konjunkturdaten blieb es am deutschen Rentenmarkt am Donnerstag relativ ruhig bei einer allerdings positiven Grundstimmung, so die Analysten der NORD LB.Angesichts immer neuer Runden bei den Strafzöllen würden Anleger nach sicheren Häfen suchen. Der Bund-Future habe schließlich auf 162,50 (162,11) Punkte zugelegt, die 10-jährige Bundesanleihe habe mit 0,38% (0,40%) rentiert. ...

