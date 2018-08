Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben sowohl ihr Kursziel für die Aktien von Rosenbauer als auch die Anlageempfehlung ("Hold") bestätigt. Das derzeitige Kursziel liegt bei 55,0 Euro. Am Freitagvormittag tendierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,78 Prozent bei 52,00 Euro.

Dem Analysten Christian Weiz zufolge sind die kürzlich vorgelegten Zweitquartalszahlen den Erwartungen entsprechend ausgefallen. In seinem Kommentar zur heutigen Veröffentlichung geht Weiz auf die bestätigten Gewinnprognosen Rosenbauers für das Geschäftsjahr ein: Um sie zu erfüllen, müsse der Feuerwehrausrüster seine Erlöse im zweiten Halbjahr kräftig steigern. Rosenbauer erwarte sich für 2018 Erlöse von 900 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr gingen sie indes von 393,3 Mio. auf 352,7 Mio. Euro zurück.

"Dieser Rückgang ist dabei auf die erstmalige Anwendung von IFRS 15 zurückzuführen", teilte jedoch Rosenbauer unter Verweis auf einen geänderten Rechnungslegungsstandard mit. Dadurch seien Umsätze "nicht mehr gemäß dem Abarbeitungsgrad der Fertigungsaufträge zu buchen, sondern erst mit der Produktauslieferung an den Kunden."

Die Analysten der Baader erwarten beim Gewinn je Aktie für 2018 weiterhin 3,47 Euro, sowie 4,55 Euro für 2019. 2020 soll der Gewinn je Anteilsschein bei 5,46 Euro liegen. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,10 Euro für 2018. Für 2019 und 2020 wird mit einer Dividende von 1,20 Euro gerechnet.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/dkm

AFA0040 2018-08-10/10:14

ISIN: AT0000922554