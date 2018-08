Hier geht's zum Video

Auch am Donnerstag konnte sich der DAX für keine klare Richtung entscheiden und wechselte mehrfach das Vorzeichnen. Am Ende reichte es für ein Plus von 0,34 Prozent. Schlussstand: 12.676 Punkte. Worauf es für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in der täglichen DAX-Analyse mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage im Livestream.