Wie K+S am Donnerstag nach Börsenschluss bestätige, wird aller Voraussicht nach eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2018 gelingen, aber die bisherige Gewinnschätzung verfehlt. Der Kali und Salz-Produzent peilt nunmehr eine Spanne zwischen 660 und 740 Mio. Euro an. Im Vorjahr lag das Ergebnis bei 577 Mio. Euro. Im abgelaufenen Quartal lag das EBITDA bei 105,1 Mio., nach 101,9 Mio. Euro im Vorjahr. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht wird am 14. August 2018 vorgestellt.

Aktie klarer underperformer

Technisch konnte die Aktie in den letzten Jahren nach einem Kurssturz in 2015 so gar nicht überzeugen, das Wertpapier schwankt seither zwischen grob 17,57 und 25,00 Euro seitwärts. Die kleine Gewinnwarnung vom gestrigen Tag brachte am Freitag einen entsprechenden Kursabschlag mit sich, aktuell notiert K+S unter der diesjährigen Unterstützungszone von rund 20,50 Euro und könnte noch weitere Rücksetzer ...

