Der internationale Technologiekonzern Andritz erhielt von Taison Pulp (Group) Co., Ltd. den Auftrag zur Lieferung von zwei PrimeLineST W8 Tissuemaschinen, inklusive Stoffaufbereitung und Automatisierungssystemen, für das Werk in Suzhou, Provinz Anhui, China. Die Maschinen werden jährlich bis zu 120.000 Tonnen Tissuepapier produzieren und sind für Gesichtstücher und Toilettenpapier im Flächengewichtsbereich von 12 bis 42 g/m2 ausgelegt. Die Inbetriebnahme ist für 2019 vorgesehen.

