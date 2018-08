OMV Petrom begann mit einer neuen Offshore-Bohrung LVO7, im Gebiet Lebada Vest in Rumänien. LVO7 ist das erste multilaterale Bohrloch in Rumänien. Die Bohrarbeiten begannen im Februar und waren Teil der Offshore-Kampagne, die im September 2017 angekündigt wurde. "Die multilaterale Bohrung ist eine neue Technologie, mit der wir verschiedene Zielzonen innerhalb eines Reservoirs durch eine einzige Bohrung erreichen können. Multilaterale Bohrungen ermöglichen es uns, zusätzliche Ressourcen aus unseren reifen Feldern zu gewinnen und die Produktion zu steigern, während wir die Kosten kontrollieren", sagte Peter Zeilinger, Mitglied des OMV Petrom Executive Board, verantwortlich für Upstream. Die Investition für die Bohrung und die Anbindung an die...

