Die angespannte Beziehung zu den USA hat der Lira ein erneutes Rekordtief beschert. Präsident Erdogan appelliert bei seinem Volk indes an den Glauben.

Die türkische Lira ist am Freitagmorgen am zweiten Tag in Serie auf ein Rekordtief gefallen. Die türkische Währung gab gegenüber dem US-Dollar um bis 13 Prozent nach, weil sich Anleger Sorgen um die Beziehung zu den USA und eine ausufernde Inflation machen.

Eine Lira kostete zwischenzeitlich 6,3005 Dollar. Damit hat die Lira im Jahr 2018 gegenüber dem Dollar mehr als 38 Prozent verloren. Parallel dazu stiegen auch die Kosten für Kredit-Ausfall-Versicherungen (CDS) weiter an. Erst am Donnerstag waren sie auf den höchsten Stand seit neun Jahren gestiegen.

Zwar stabilisierte sich der Lira-Kurs anschließend wieder etwas und fiel auf unter sechs Dollar. Ein Ende der Lira-Talfahrt bedeutet das aber noch nicht. Laut einem Bericht der niederländischen Bank ABN Amro könnte die türkische Devise noch einmal um fünf bis zehn Prozent sinken. Bis zum Jahresende erwarten Analysten allerdings, dass sich der Kurs auf fünf Dollar erholt.

