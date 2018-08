Unterbrechnung des Handels von im Spezialistenmodell der Fortlaufenden Auktion gehandelten Anleihen.



Aufgrund einer Quotierungsunterbrechung wird der Handel in den vom Quoteverpflichteten SEYFR (ODDO SEYDLER BANK AG) betreuten Femdwaehrungsanleihen ( TRY ) bis 13:30 Uhr unterbrochen.



Bestehende Orders werden nicht geloescht.



Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an das Market Supervision Helpdesk unter der Telefonnummer +49-69-211-15530.