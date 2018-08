Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Zwar sei das zweite Quartal etwas besser als erwartet ausgefallen, das ändere aber nichts an seiner vorsichtigen Einstellung zu dem Mobilfunk- und TV-Unternehmen, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei vor allem der längerfristige Ausblick, der ihn skeptisch stimme./ck/das Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-08-10/10:30

ISIN: DE000A0Z2ZZ5