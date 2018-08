Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für K+S nach der Warnung vor zu hohen Erwartungen von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe zwar keinen generellen "Schlamassel in Kassel", aber Probleme auf der Kostenseite, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kalimärkte verbesserten sich indes weiter./ag/zb

Datum der Analyse: 10.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KSAG888

AXC0106 2018-08-10/10:32