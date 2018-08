Die nervöse Stimmung am Markt belastet auch den Euro. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung auf ein Jahrestief von unter 1,15 US-Dollar.

Der Kurs des Euro ist am Freitag weiter gesunken. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung unter 1,15 US-Dollar. In kurzer Zeit verlor der Euro mehr als ein halbes Prozent an Wert und erreichte bei 1,1438 Dollar den tiefsten Stand seit Juli 2017. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag deutlich höher auf 1,1593 (Mittwoch: 1,1589) ...

