BERLIN (Dow Jones)--Die Alternative für Deutschland hat in den Umfragen seit der Bundestagswahl im Schnitt kontinuierlich zugelegt und wird offenbar zur ernsten Konkurrenz für die SPD. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer gewinnt die AfD einen Punkt auf 16 Prozent. Die SPD verharrt bei 18 Prozent. Für das Politbarometer befragte die Forschungsgruppe Wahlen 1.294 Wahlberechtigte. Die Meinungsforscher von Insa und Infratest Dimap hatten die AfD in den letzten Tagen bereits bei 17 Prozent gesehen.

Die Union kommt im ZDF-Politbarometer unverändert auf 31 Prozent. Die Grünen sind mit 15 Prozent (plus eins) so stark wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr und auch die FDP legt mit acht Prozent einen Punkt zu. Die Linke büßt hingegen zwei Punkte auf neun Prozent ein

Die Liste der zehn beliebtesten Politiker führt Wolfgang Schäuble (CDU) an. Er kommt auf der Skala von plus 5 bis minus 5 auf einen eher mageren Durchschnittswert von 1,7. Auf Platz zwei liegt Cem Özdemir von den Grünen mit verbesserten 1,1 Punkten, danach Olaf Scholz (SPD) mit 1,0. CDU-Chefin Angela Merkel und der SPD-Politiker Heiko Maas kommen auf 0,9 Punkt. Schlusslicht bleibt demnach CSU-Chef Horst Seehofer. Er wird mit minus 0,8 zwar weniger schlecht beurteilt als zuletzt (Juli = minus 1,2), ist aber als Einziger weiterhin deutlich im Negativbereich angesiedelt.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/bam

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2018 04:10 ET (08:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.