Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Innogy nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Kennziffern des Ökostromanbieters hätten den Geschäftstrends anderer europäischer Versorger entsprochen, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) sei in dem von ihm erwarteten Maß zurückgegangen./edh/jha/ Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-08-10/10:42

ISIN: DE000A2AADD2