Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Hannover Rück nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 106,30 Euro belassen. Ergebnisseitig habe der Rückversicherer im zweiten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Entwicklung sei in beiden Sparten solide gewesen. Allerdings rechne er im weiteren Verlauf mit höheren Belastungen im US-Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen./ck/das Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-08-10/10:46

ISIN: DE0008402215