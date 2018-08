Eduardo Mollo Cunha (Eyb & Wallwitz): Reporting Juli 2018

ttttttttPhaidros Funds Fallen Angels Der PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS gewann je nach Anteilsklasse zwischen +1,50% und +1,57% und war damit auch etwas stärker als das gesamte Hochzinssegment. Wie bereits im letzten Monatskommentar angedeutet, haben die angestiegenen Renditeaufschläge wieder Anleger in das Hochzinssegment zurückgelockt. Gerade die in den letzten Monaten stark gebeutelten Nachranganleihen konnten einen Teil ihrer Kursverluste wieder aufholen. Investoren sind aufgrund des nach wie vor günstigen Umfelds (solides Wirtschaftswachstum, niedrige Ausfallraten und nach wie vor gute Refinanzierungsbedingungen) wieder bereit, gezielt Risiken im Anleihebereich einzugehen. Dieses Verhalten ging vor allem zu Lasten der Staatsanleihen, während sich IG-Unternehmensanleihen kaum bewegten. In den letzten Wochen haben wir an zwei Neuemissionen teilgenommen (K+S und Otto) und damit die Liquiditätsquote auf knapp 5% gesenkt. Der Finanzsektor stellt mit 23% weiterhin den größten Anteil, gefolgt von Konsumwerten (22%) und Telekommunikation (18%). Die Durchschnittsrendite ist leicht auf knapp 3,5% zurückgegangen. Im August erwarten wir einen ruhigen Verlauf und geringe Emissionstätigkeit. Ab September rechnen wir mit einer Wiederaufnahme der Erholungsbewegung, die bis zum Jahresende anhalten sollte. Phaidros Fallen Angels MS Peer Group* Return Vola Return Vola 5J p.a. 4,4 2,5 2,8 4,1 3J p.a. 4,0 2,9 2,6 4,2 1J 0,0 2,1 -0,7 2,1 YTD -1,7 - -1,2 - * Morningstar Kategorie Global High Yield Bond EUR-Hedged