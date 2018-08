Hier eine kompakte Zusammenfassung zu den heutigen Zahlen, News und Unternehmensanalysen: Die Umsatzerlöse der Österreichischen Post verbesserten sich im 1. Halbjahr 2018 um leichte 0,2 Prozent auf 955,2 Mio. Euro. Das Wachstum im Paketgeschäft mit einem Umsatzanstieg von 12,1 Prozent konnte den Rückgang der Umsatzerlöse von 3,7 Prozent in der Division Brief, Werbepost & Filialen kompensieren, so das Unternehmen. Das Konzern-EBIT lag mit 105,1 Mio. Euro um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, das Periodenergebnis lag bei 75,9 Mio. Euro (-0,4 Prozent). Für das Gesamtjahr 2018 wird sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch in Bezug auf das operative Ergebnis eine stabile Entwicklung auf dem Niveau des Vorjahres angepeilt, heisst es. ...

