Der Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt am Ölmarkt weiter für Sorgen. Der Preis wird wohl auch in der sechsten Woche in Folge fallen.

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 71,91 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...