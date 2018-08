Der amerikanische Halbleiterkonzern Microchip Technology Inc. (ISIN: US5950171042, NASDAQ: MCHP) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 36,40 US-Cents je Aktie aus. Im Vorquartal lag die Dividende bei 36,35 US-Cents. Der Konzern aus Chandler im US-Bundesstaat Arizona erhöht damit seine Quartalsdividende weiter kontinuierlich in kleinen Schritten, seit er im dritten Quartal 2003 mit der Dividendenzahlung begann. Insgesamt kam es seitdem ...

