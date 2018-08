FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS G4S PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RANDGOLD RESOURCES TARGET TO 6100 (6350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6600 (6500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 311 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS BAT WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 5000 PENCE - BERENBERG CUTS HILL & SMITH TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1190 (1610) PENCE - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 320 (290) PENCE - 'BUY' - DAVY RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2500 PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 690 (640) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 515 (482) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS SPIRE HEALTHCARE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 160 (290) PENCE - JPMORGAN CUTS ROLLS ROYCE TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 840 (965) PENCE - LIBERUM RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2150) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FAROE PETROLEUM PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'OUTPERFORM'



