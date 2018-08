Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund 130.000 Mitarbeitern. Mit Beginn des Jahres wurde die Struktur mit einem Drei-Säulen-Konzept an die Strategie angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Feldern Network Airlines (Lufthansa, Swiss, Austrian), Point-to-Point Airlines (Eurowings, Brussels, Beteiligung an SunExpress) und dem Bereich Aviation Services (Logistik, Technik, Catering und weitere Gesellschaften) organisiert. Im ersten Halbjahr dieses Jahres beförderten die Lufthansa-Airlines so viele Passagiere wie noch nie zuvor im gleichen Zeitraum.

Mehr Passagiere

Im Juli transportierte die Lufthansa konzernweit 14,2 Millionen Fluggäste, das waren 8,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des Jahres zählten die Airlines des Konzerns insgesamt rund 81,1 Millionen Passagiere an Bord, das entsprach auf Jahressicht einem Plus von 11,3 Prozent. Im Juli bot der Konzern sieben Prozent mehr Sitzkilometer an und steigerte auch den Absatz um sieben Prozent. Während die Passagier-Auslastung, der Sitzladefaktor, um 0,1 auf 86,3 Prozent nachgab, verringerte sich die Auslastung im Frachtbereich, der Nutzladefaktor, um 3,1 auf 64,1 Prozent.

Höhere Ziele

Analysten äußerten sich zuletzt positiv. Das US-Analysehaus Bernstein Research beließ seine Einstufung für die Aktie auf Outperform mit einem Kursziel von 29 Euro. Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten den Anlegern einigen Anlass zur Freude geboten, schrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...