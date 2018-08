Dies ist das Ergebnis des Auditberichts der IHK Heilbronn-Franken. Die Zertifizierung erfolgt in drei Schritten. Im ersten Schritt schätzt das Unternehmen selbst seine Ausbildungsqualität anhand eines Kriterienkatalogs als Checkliste ein. Im zweiten Schritt, der ausbildungsorientierten Unternehmensberatung, erhält das Unternehmen konkrete Tipps und Anregungen durch einen IHK-Berater. Im dritten Schritt erfolgt die Zertifizierung durch ein externes Auditorengremium. Während des Audits schaut sich das Gremium die Ausbildungsabläufe detailliert an und spricht mit dem Ausbildungspersonal sowie mit den Auszubildenden und den Mitarbeitern aus den Fachabteilungen. "Die Ausbildungsqualität wird immer wichtiger, da die Anzahl der Bewerber um einen Ausbildungsplatz zusehends sinkt. Das zeigt auch die immer größere Zahl an unbesetzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...