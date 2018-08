Die bearish Stimmung gegenüber dem Sterling bleibt in dieser Woche ungebrochen und so notiert der GBP/USD auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahr. GBP/USD leidet unter USD Käufen, Brexit Problemen Das Cable fällt zum Ende der Woche den 9. Tag in Folge und so notiert der Kurs im Bereich der 1,2750, wo das mehr Monatstief gebildet wurde, da die Sorgen ...

