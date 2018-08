Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 10.08.2018

Kursziel: 3,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 11.04.2017 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,80.

Zusammenfassung:

PNE hat Q2-Zahlen berichtet, die über den Vorjahreszahlen und unseren

Schätzungen lagen. Das EBIT belief sich auf EUR4,2 Mio. (Q2/17: EUR-5,3 Mio.,

FBe: EUR2,3 Mio.) und das Nettoergebnis betrug EUR2,7 Mio. versus EUR-4,5 Mio. in

Q2/17. In H1 erhielt PNE in den deutschen Onshore-Wind-Ausschreibungen den

Zuschlag für Projekte mit einer Gesamtkapazität von49 MW. Am 30 Juni waren

Onshore-Wind-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 66 MW im Bau. Darüber

hinaus hat PNE eine EUR4 Mio.-Meilensteinzahlung für ihr

Offshore-Wind-Projekt Gode Wind 3 erhalten. Das Unternehmen hat ihre

Guidance für 2018 (EBIT EUR10-16 Mio., EBITDA EUR20-26 Mio.) bestätigt. Wir

gehen davon aus, dass PNE das obere Ende der EBIT-Guidance erreicht, da wir

für H2 eine weitere Offshore-Meilensteinzahlung sowie den Verkauf der

Projektrechte des Chilocco-Projekts (200 MW) in den USA erwarten. Die Aktie

wird gegenwärtig unter Buchwert gehandelt und bleibt daher attraktiv

bewertet. Auf der Basis unveränderter Schätzungen bestätigen wir unsere

Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR3,80.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 3.80 price target.

Abstract:

PNE reported Q2 figures which were above the previous year's numbers and

our forecast. EBIT amounted to EUR4.2m (Q2/17: EUR-5.3m, FBe: EUR2.3m) and the

net result was EUR2.7m vs. EUR-4.5m in Q2/17. In H1, PNE was awarded projects

with a total capacity of 49 MW in German onshore tenders. On 30 June,

onshore wind projects with a total capacity of 66 MW were under

construction. Furthermore, PNE received a EUR4m milestone payment for its

offshore wind project Gode Wind 3. The company reiterated its 2018 guidance

(EBIT EUR10-16m, EBITDA EUR20-26m). Given another expected offshore milestone

payment and expected proceeds from the Chilocco project rights sale (200

MW) in the US in H2, we forecast PNE will reach the upper end of its EBIT

guidance. The stock is trading below book value and thus remains

attractively valued. Based on unchanged estimates we confirm our Buy rating

and the EUR3.80 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16781.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A0JBPG2

AXC0123 2018-08-10/11:27