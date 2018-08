Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jenoptik nach Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) werde sich aufgrund des vor kurzem angekündigten Zukaufs in Kanada leicht erhöhen, begründete Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie das erhöhte Kursziel. Die Quartalsergebnisse hätten hingegen im Rahmen der Erwartungen gelegen und die erhöhte Jahresprognose spiegele sich schon im Konsens wider./mne/zb Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2018-08-10/11:37

ISIN: DE0006229107