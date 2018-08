In seiner mehr als 122 Jahren alten Geschichte - die erste Berechnung wurde am 26. Mai 1896 im Wall Street Journal veröffentlicht - hat der Dow Jones so einiges er- und überlebt. Darunter zwei Weltkriege sowie mehrere schwere Wirtschaftskrisen. Den dunkelsten Tag in seiner Geschichte durchlief der Index übrigens am 19. Oktober 1987, dem sogenannten Black Monday, als der Dow aus heiterem Himmel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...