Ein Engländer mit deutschem Teil wird in London notiert, aber hat sein Hauptgeschäft und einen großen Teil seiner Wurzeln in Deutschland. THOMAS COOK stellen wir neben TUI, die als deutsches Unternehmen ebenfalls in London notieren und kaum zur Kenntnis genommen werden. Beide zusammen decken aber gut 60 % des deutschen Touristikmarktes ab. Hier baut sich ein Comeback auf.



Touristik ist ein Saisongeschäft. Politische oder andere Ereignisse können die Planung sehr schnell über den Haufen werfen. Deshalb sind Langfristinvestments in diesen Aktien kaum vertretbar. Ausnahmen gibt es nur in den USA (CARNEVAL). Die rasante Talfahrt von 145 auf 84 Pence beruht auf Gerüchten, wonach man sich von seiner eigenen Fluggesellschaft trennt, ganz oder teilweise. Im Vorfeld wurden die Ziele für den Sommer zurückgenommen. Alles zusammen läuft unter dem Titel (Umstrukturierung). Das defi zitäre Winterhalbjahr gilt stets als besonderes Risiko. Wir starten dennoch dieses Comeback auf der Ebene 90/96 Pence. Denn:



TUI und THOMAS COOK profi tieren nachhaltig von der grundsätzlichen Zunahme der Kunden/Gäste auf allen Ebenen der jeweiligen Angebote von Hotelreservierungen, Veranstaltungen und Flug. Entscheidend ist die Kalkulation der Pauschalreisen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 32 vom 11.08.2018! Die komplette Ausgabe und weitere Themen finden Sie auch unter www.BoersenKiosk.de oder in der BoersenKiosk APP im Einzelkauf!



Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.:++ Die ALLIANZ ist der größte Käufer eigener Aktien++ THYSSENKRUPP auf dem Prüfstand++ Neue Strategie bei SIEMENS++ METRO gegen ZALANDO: Wie geht es weiter?++ STABILUS rutschte in den Keller++ XING: Stabiler Trend++ SODEXO: Markante Korrekturen bieten Chancen!++ FIAT CHRYSLER: Lassen sich die Kurskorrekturen für neue Investments nutzen?++ GEOX: Kauf oder Restrukturierung?++ KRAFT HEINZ: Wie geht es weiter?