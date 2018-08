Unterföhring (ots) -



Ausbau der im Juni gestarteten Imagekampagne // Neue TV-Spots ab 13. August // Entwickelt und umgesetzt von Münchner Agentur Heye für HD+



Cheerleader und Puschel. Tatort und DNA. Roter Teppich und Promi. Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen, so der gedankliche Ansatz der neuen HD+ Imagekampagne für B2B- und B2C-Zielgruppen. Nach dem Kampagnenstart im Juni 2018 mit Print-, Online- und POS-Aktivitäten sind nun auch drei neue Werbespots im TV zu sehen. Der gedankliche Ansatz ist auch hier: "Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. So wie Fernsehen und HD+."



Die von der Münchner Agentur Heye entwickelte Kampagne spielt mit plakativen Assoziationen und bekannten Wortketten. Die Motive und die neuen TV-Spots sind geprägt von einer auffallenden Farbwelt. Die drei Spots, erzählt von Friedrich Liechtenstein, wurden von The Marmalade in Hamburg produziert. Sie werden in zwei Flights einmal im August/September und dann noch im Dezember/Januar auf Sendern wie ProSieben und Kabel 1 zu sehen sein.



Anika Köpping, Leiterin Marketing bei HD+: "Die neuen TV-Spots sind eine bildstarke Ergänzung zu unserer neuen Kampagne 'Fernsehen und HD+ gehören einfach zusammen'. Damit unterstreichen wir erneut, dass HD+ als Marktführer die beste Wahl ist und die fairsten Konditionen bietet. Die prägnanten Geschichten der neuen HD+ Kampagne können flexibel an verschiedene Werbeformate angepasst werden. Daher ist es nur logisch, dass die Kampagne auch dort zu sehen ist, wo sie wirklich hingehört - ins TV. So zeigen wir nun auch den TV-Zuschauern auf spielerische Weise, dass Fernsehen und HD+ untrennbar miteinander verbunden sind."



Neben den neuen TV-Spots wird die neue Kampagne auch in den kommenden Monaten durch weitere Materialien ergänzt. Das Bruttomediavolumen der Kampagne umfasst allein für das zweite Halbjahr 10 Millionen Euro.



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 Ultra HD-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erleben Zuschauer alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Montag und Sonntagmittag und weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität.



Mehr Informationen unter www.hd-plus.de.



Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kunden zudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit erste Reisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range) produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten 24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durch attraktive Inhalte den Fachhandel dabei, Kunden für Ultra HD zu begeistern. Abends präsentiert der Kanal HD+ Kunden exklusive Inhalte aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action und Chillout - sowie die UHD-Events der Sender.



Mehr Informationen unter http://www.hd-plus.de/uhd



Über Heye



Wir machen Marken. Interdisziplinär, effektiv und kreativ. Mit der nötigen Erfahrung und den richtigen Leuten. Wir machen Strategie, Konzeption, Realisation, Produktion, Markenführung, Markendesign, Content und Community Management. Aber nicht nur, weil man das gerade so macht. Wir arbeiten mit Leidenschaft für die Sache. Aus Liebe zu großartigen Ideen. Und aus einem tiefen Verständnis für Menschen und ihre Bedürfnisse. Oder, wie wir es nennen, mit gesundem Markenverstand. Die Full-Service Kreativagentur Heye wurde im Jahr 1960 von Friedrich W. Heye gegründet. Sie ist Teil des Agenturnetzwerks DDB Worldwide und gehört zur global agierenden Omnicom Group. Rund 130 Mitarbeiter arbeiten am Standort München für Kunden wie BMW Deutschland, BR Bayerischer Rundfunk, Bosch, DMAX, Eurosport, ExxonMobil, Google Deutschland, HD+, Käserei Champignon, Linde, Mars, McDonald's, Thomas Cook, skate-aid, SOS Kinderdörfer, Universal Channel, W. L. Gore & Associates und Wrigley. www.heye.de



