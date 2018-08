Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist ein 44-jähriger Ex-Radprofi nach einem Streit mit einer Escortdame festgenommen worden. Das bestätigte die Polizei am Freitagmittag.

Es habe in den frühen Morgenstunden in einem Hotel eine handgreifliche Auseinandersetzung gegeben. Der Hotelgast soll die Escortdame körperlich attackiert und verletzt haben. Das verletzte Opfer musste medizinisch versorgt werden. Die genauen Umstände zum Tatablauf seien derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Polizei.