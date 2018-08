Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflation hat im Trend der letzten Monate deutlich zugelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.2017 temporär aufkeimende Sorgen über ein Unterschießen des Preisziels durch die US-Notenbank hätten sich dadurch aufgelöst, was ein zentraler Grund dafür sein dürfte, dass die FED jüngst eine Fortsetzung ihres graduellen Zinserhöhungskurses signalisiert habe. Die heute anstehenden Juli-Daten zu den Konsumentenpreisen dürften keine Veränderung im Vergleich zum Vormonat bringen. So sollten die allgemeine Rate bei 2,9% gg. Vj. und die Kerninflation bei 2,3% gg. Vj. verharren. Die Teuerung dürfte in Anbetracht der jüngsten Aufwertung des US-Dollars und des gebremsten Höhenflugs des Ölpreis vom aktuellen Niveau nicht mehr nachhaltig ansteigen. ...

