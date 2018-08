Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im Juli einen Wertzuwachs in Höhe von 0,2%, so die Experten von SaurenSeit Jahresanfang weise der Sauren Global Defensiv eine attraktive Wertsteigerung in Höhe von 1,0% auf.An den Rentenmärkten sei das Kapitalmarktzinsniveau im Juli per Saldo leicht angestiegen. Die Umlaufrendite in Deutschland habe sich im Monatsultimovergleich von 0,18% auf 0,24% erhöht. Der REX Performanceindex habe um 0,3% nachgegeben. Die Rendite US-amerikanischer Staatsanleihen sei im Juli ebenfalls etwas angestiegen, was zu Kursverlusten bei den Anleihen geführt habe. Unternehmensanleihen sowie Hochzinsanleihen hätten moderate Wertzuwächse verzeichnet. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten in diesem Umfeld überzeugende Ergebnisse erzielt und um bis zu 1,1% zulegen können. Lediglich der von Ariel Bezalel verwaltete Jupiter Dynamic Bond (ISIN LU0459992896/ WKN A0YC40) habe einen Wertrückgang in Höhe von 0,1% aufgewiesen. Im Segment der Aktienfonds der von Stephan Hornung verantwortete Squad Value (ISIN LU0199057307/ WKN A0B7ZX) habe eine Wertsteigerung in Höhe von 2,4% und der von Adriaan de Mol van Otterloo zusammen mit Julian Gould verwaltete IVI European Fund (ISIN IE00B0NLLM80/ WKN A0JDWF) einen Wertzuwachs in Höhe von 2,0% erzielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...