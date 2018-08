Hier geht's zum Video

Der Goldpreis sucht weiter nach einem Boden. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass das Juli-Tief aus 2017 bei 1.205 Dollar hält? Was macht der Dollar? Welche Auswirkungen haben die COT-Daten? Und wann sollte man unter Timing-Gesichtspunkten wieder einsteigen? 18 Minuten, in denen es nur um diese Fragen geht. "Die COT-Daten geben uns sicherlich wertvolle Hinweise", sagt Markus Bußler. Aber sie sind eines ganz sicher nicht: Der Heilige Gral. Gerade in Sachen Timing werden die COT-Daten überbewertet. Betrachtet man die Positionierung der Spekulanten oder auch Commercials, dann deutet sich eine große Bewegung bei Gold nach oben an. Doch die COT-Daten alleine geben keinen Aufschluss darüber, wann diese Bewegung startet. Beim Blick auf den Goldchart zeigen sich einige überzeugt, dass der Boden gefunden ist: Die 1.205 Dollar scheinen gehalten zu haben. Noch dazu hat sich im MACD eine positive Divergenz ausgebildet. Doch Bußler bleibt skeptisch. "Die Art und Weise, wie wir in diesem Bereich handeln und die Tatsache, dass jeder Erholungsversuch abverkauft worden ist, sprechen eher dagegen, dass wir das Tief schon gesehen haben", sagt er. Dazu hat der Dollar im Dollar-Index gerade ein neues Kaufsignal generiert. Hier scheint ein Anstieg Richtung 98 bis 100 Punkte im Gang zu sein. Die negative Korrelation, die zwischen Dollar und Gold aktuell herrscht, spricht damit ebenfalls eher gegen eine Erholung bei Gold. Die gesamte Sendung können Sie gleich hier ansehen. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie 13 Ausgaben des Börsendienstes "Goldfolio" für nur 49 Euro. Alle Details unter: www.goldfolio.de.