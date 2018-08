Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für K+S nach einer Warnung des Unternehmens vor zu hohen Markterwartungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Noch sei der genaue Grund der Warnung offen, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte will vor einer Anpassung seiner Gewinnschätzungen auf die Vorlage der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal warten./mis/ck Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2018-08-10/12:20

ISIN: DE000KSAG888