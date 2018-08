Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Daimler von 72 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Mit der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung des europäischen Autosektors dürften womöglich die konjunkturellen und regulatorischen Risiken sowie die Nachfrageschwäche in wichtigen Absatzmärkten noch nicht vollständig eingepreist sein, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Es bestehe die Gefahr, dass auch die Konsensschätzungen für 2019 zu hoch sein könnten./edh/tav Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2018-08-10/12:25

ISIN: DE0007100000