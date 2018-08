Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Konzernumbau voranschreite und für die zweite Jahreshälfte kein Ergebniswachstum (Ebitda) nötig sei, um die Konsensschätzungen zu erreichen, halte er an seiner Kaufempfehlung für die Aktie des Chemiekonzerns fest, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/men Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2018-08-10/12:36

ISIN: DE0005470405