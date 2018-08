Berlin (ots) - Einladung zum Pressegespräch mit Experten aus erfolgreichen Biotechnologie-Unternehmen zum Thema "Wie gut ist Deutschlands Biotechnologie - können wir Biotech-Innovation?".



Ort: Verbändehaus, Am Weidendamm 1a, 10117 Berlin Datum: 13. August, 10 bis 12 Uhr



Als Gesprächspartner erwarten Sie:



Enno Spillner (CFO, Evotec AG) Dr. Thomas Taapken (CFO, Medigene AG)



Auch für 2017 konnte die Deutsche Biotechnologie wieder mit guten Kennzahlen aufwarten. Erneut war die Zahl der Mitarbeiter (+12 %) und des Umsatzes (+8 %) deutlich gestiegen. Bei der Anzahl der Unternehmen und den FuE Ausgaben war die Lage stabil. Über 50 Prozent der Deutschen Biotechnologieunternehmen sind im Bereich Gesundheit aktiv.



Manche Berater und Analysten lobten euphorisch "Biotech-Branche boomt, Rekorde purzeln. Die deutsche Biotech-Branche bleibt im Rekord-Modus". Andere wiederum sahen die Zahlen nüchterner uns schrieben "Der große Sprung nach vorne bleibt aus. Insbesondere beim Risikokapital gibt es keine Entwicklung nach vorne"; und das basierend auf sehr ähnlichen Zahlen.



Wie ist nun die Sicht der Biotech-Unternehmen auf die Entwicklung der Branche? Wie steht es um die Deutsche Biotechnologiebranche? Können wir noch (Sprung-) Innovation oder müssen die Unternehmen aus Mangel an Kapital zunehmend ihr Dienstleistungsgeschäft ausbauen. Und wäre das von Nachteil? Wo stehen wir im internationalen Vergleich wenn es um innovative Biotech-FuE geht? Welche Geschäftsmodelle sind auf Erfolgskurs in Deutschland?



Kontakt: BIO Deutschland e.V. Dr. Claudia Englbrecht Pressesprecherin Am Weidendamm 1a 10117 Berlin Tel.: +49-(0)-30-72625-132, Fax: -138 E-Mail: englbrecht@biodeutschland.org