In Nordhessen ist am Donnerstag ein Arbeiter in einer Windkraftanlage ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich an der Kreisstraße 152 im Schwalm-Eder-Kreis, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 50-Jährige aus Sachsen-Anhalt führte zum Unglückszeitpunkt Wartungsarbeiten mit einem Kollegen auf unterschiedlichen Plattformen durch. Der Arbeitskollegen entdeckte den Toten dann auf einer anderen Plattform, nachdem er während eines Gesprächs nicht mehr reagiert hatte. Der Kollege verständigte den Rettungsdienst und versuchte vergebens, den 50-Jährigen zu reanimieren. Die Todesursache war zunächst noch unklar.